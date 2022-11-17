У Маріуполі РФ планує розгорнути підрозділи Росгвардії чисельністю до 400 осіб – Генштаб

Російські війська завдали п’ятьох авіаційних та 25 ракетних ударів, а також 10 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зверненні 17 листопада.

Командування вказує на російські обстріли цивільної інфраструктури, що порушує міжнародне гуманітарне право.

«В Маріуполі окупаційна влада планує розгорнути підрозділи Росгвардії, особливого призначення та швидкого реагування, загальною чисельністю до 400 осіб», – повідомляє командування.

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За даними штабу, на окупованій Луганщині російські загарбники посилили адміністративно-поліцейські заходи. Зокрема, вони закрили в’їзди до Рубіжного з напрямків Кремінної та Варварівки.

«В місті обмежено переміщення цивільних осіб та посилено фільтраційні заходи», – йдеться в зведенні.

Штаб також повідомляє, що протягом попереднього тижня у виправних закладах Росії завербували близько 650 в’язнів. Їх направили для підготовки в Ростовську область.

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Крім того, російські війська продовжують примусову евакуацію місцевих з окупованих територій Херсонщини:

«В ніч на 16 листопада, окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки. Крім того, в Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрадено та вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим».

Згідно зі зведенням, українські війська протягом доби вразили три російських пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, п’ять складів боєприпасів та три інших важливих об’єкти противника.