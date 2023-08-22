У Маріуполі до російських шкіл готуються прийняти 14 тисяч дітей – радник мера

Російська влада очікує, що в школи окупованого Маріуполя 1 вересня підуть 14 тисяч дітей, з них 11,5 тисяч – це українські діти, які й досі залишаються в місті, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«11,5 тисяч дітей це багато для окупованого міста, але це насправді не так багато. Якщо це поділити на кількість шкіл і на стандартні українські класи – по 25-30 дітей, ви зрозумієте, що фактично це 3-4 школи на колись півмільйонне місто, де було понад 60 шкіл. Щодо шкіл, вони самі там називають різну кількість шкіл (в яких розпочнеться навчання – ред.). Є школи, які вони відремонтували, є одна школа, яку вони побудували, але що з того відкриється, подивимось», – сказав Андрющенко.

Редакція Радіо Свобода наразі не може незалежно перевірити ці дані.

Російські війська окупували Маріуполь у травні 2022 року після кровопролитних боїв і тривалої блокади. У ході військового вторгнення Росії в Україну Маріуполь майже повністю зруйнований обстрілами. За оцінками ООН, у місті знищено або пошкоджено близько 90% багатоповерхових житлових будинків та близько 60% приватних будинків.

Російські війська підозрюють у скоєнні у Маріуполі численних воєнних злочинів. Москва це заперечує.

За підтвердженими міською владою даними, у зруйнованому й окупованому Росією Маріуполі загинули щонайменше 20 тисяч людей, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міський голова Вадим Бойченко.