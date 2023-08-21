ISW: Кремль хоче перетворити Маріуполь на місто з переважно російським населенням

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що Кремль має намір перетворити Маріуполь на місто з переважно етнічним російським населенням після систематичних і, ймовірно, навмисних зусиль із позбавлення його від етнічних українців.

Як йдеться в повідомленні організації, на це вказують цілі документу щодо відновлення населення Маріуполя, поширений українським Центром національного спротиву.

«Російські чиновники, за повідомленнями, розробили план проведення десятирічної кампанії етнічних чисток в окупованому Маріуполі Донецької області. 20 серпня український Центр національного спротиву повідомив, що українські партизани отримали доступ до російського документу про розвиток окупації, який передбачає збільшення загального населення Маріуполя на 300 тисяч до 2035 року за рахунок міграції з Росії», – кажуть в ISW.

ЦНС повідомив, що частиною цього переселення є пільгова іпотечна програма для росіян, які переїжджають до окупованого Маріуполя.

Аналітики зауважують, що російські окупаційні чиновники доклали низку зусиль, щоб привабити російських громадян на окуповані території в Україні, хоча поширений документ є «найдетальнішим описом» масштабів довгострокових цілей Кремля щодо відновлення населення.

«Населення Маріуполя до вторгнення становило понад 400 000 людей, а станом на травень 2023 року в окупованому місті залишалося близько 120 000 людей. Під час російської облоги Маріуполя під час перших етапів російського повномасштабного вторгнення загинули до 25 000 українських цивільних жителів і сотні тисяч були змушені виїхати з міста. За повідомленнями, російські чиновники депортували ще 50 000 жителів із міста до Росії й на інші окуповані території протягом місяців після його захоплення», – йдеться в повідомленні.

ISW продовжує вважати, що спроби Росії депортувати українців і заселити українські міста російськими громадянами, «ймовірно, є кампанією навмисної етнічної чистки на додаток до того, що це є явним порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього».

Російські війська окупували Маріуполь у травні 2022 року після кровопролитних боїв і тривалої блокади. У ході військового вторгнення Росії в Україну Маріуполь майже повністю зруйнований обстрілами. За оцінками ООН, у місті знищено або пошкоджено близько 90% багатоповерхових житлових будинків та близько 60% приватних будинків.

Російські війська підозрюють у скоєнні у Маріуполі численних воєнних злочинів. Москва це заперечує.

За підтвердженими міською владою даними, у зруйнованому й окупованому Росією Маріуполі загинули щонайменше 20 тисяч людей, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міський голова Вадим Бойченко.