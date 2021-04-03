Посол Маркарова розповіла, коли полетить до Вашингтона

Посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Радіо Свобода заявила, що найближчим часом вирушить до Вашингтона.

«Зараз останні тижні перед тим, як я вже остаточно завершу всі питання підготовки тут і сяду на літак до Вашингтона. Тому це абсолютно нормальна ситуація – після указу, яким призначаються посли, далі йде низка обов’язкових формальностей, після яких вже МЗС відправить мене у моє відрядження на наступні роки працювати у Вашингтоні», – сказала Маркарова.

25 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки.

Як повідомили у Офісі президента, Зеленський головними завданнями для Маркарової бачить – ефективний діалог з адміністрацією Джо Байдена, активну роботу з Конгресом США, підтримку постійного діалогу із американськими законодавцями та зміцнення двопартійної підтримки України.