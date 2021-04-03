«Залежить від ситуації з COVID-19»: Маркарова розповіла, що над організацією зустрічі Зеленського і Байдена «активно працюють»

В Україні працюють над організацією зустрічі президента Володимира Зеленського з його американським колегою Джо Байденом. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила посол України в США Оксана Маркарова.

«І я активно, і міністерство, і Офіс президента працюють над організацією візитів, як наших візитів до США різного рівня, безумовно, візиту президента, як так само запрошення для високопосадовців американських і, безумовно, президента відвідати Україну», – зазначила Маркарова.

Вона додала, що пандемія ускладнює організацію особистих зустрічей високопосадовців.

«Давайте ще раз не забувати, що поки що ситуація з візитами дуже сильно залежить не тільки від політичної волі чи графіків, вона також залежить від ситуації з COVID-19», – наголосила Маркарова.

2 квітня відбулася перша телефонна розмова між президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, Байден під час розмови заявив, що чекає можливості знову відвідати Україну.

Байден неодноразово відвідував Україну на посаді віце-президента США в адміністрації Барака Обами.