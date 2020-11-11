МВС: звільненому з ув’язнення в Італії Марківу вручили високу церковну нагороду

Звільнений з ув’язнення в Італії нацгвардієць Віталій Марків отримав високу церковну нагороду Православної церкви України – орден Архістратига Михаїла, повідомила 10 листопада пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що нагороду вручив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

«Україна має достойних воїнів, які борються за нашу територіальну цілісність та незалежність. Завдяки нашим зусиллям Україна стане сильною демократичною правовою державою», – сказав Епіфаній.

Марків подякував за нагороду та підтримку.

«Я ніколи не припиняв служити. Для мене військова служба - не тільки обов’язок як громадянина, а й як чоловіка. В житті не вибираєш тільки матір та Батьківщину. Герой України Сергій Кульчицький на своєму прикладі показав мені та моїм побратимам що таке бойовий генерал, він першим очолив нас, розуміючи, що в нас не було ніякої професійної підтримки, але ми горіли бажанням захищати Україну. Ми дали собі клятву, що доведемо справу до кінця – Україна залишиться єдиною, це справа честі», – сказав Віталій Марків.

3 листопада суд в італійському Мілані вирішив повністю виправдати нацгвардійця Віталія Марківа у справі про загибель журналіста і його перекладача на Донбасі в 2014 році за відсутністю складу злочину і негайно випустити його на волю. Пізно ввечері 3 листопада Марків залишив в’язницю суворого режиму «Опера» неподалік Мілана, вдень 4 листопада він повернувся до Києва.