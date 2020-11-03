Марків вийшов на волю з в’язниці «Опера» неподалік Мілана

Український солдат Віталій Марків пізно ввечері 3 листопада залишив в’язницю суворого режиму «Опера» неподалік Мілана. На плечах нацгвардійця після звільнення – український прапор, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Ця моя перемога – це пам’ять усім загиблим у війні з 2014 року», – сказав Марків після виходу з тюрми.

Україна вітає рішення апеляційного суду присяжних Мілана про виправдання 31-річного Віталія Марківа, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після оголошення вердикту. Міланські судді та присяжні ухвалили рішення виправдати бійця повністю за відсутністю складу злочину та негайно випустити солдата на волю.

«Апеляційний суд Мілана ухвалив мужнє рішення, бо суд першої інстанції, попри докази української сторони, ігнорував реальні факти. Починаючи від того, що фізично Марків не міг бачити і стріляти в Андреа Роккеллі, адже звинувачення базовані лише на словах потерпілого французького журналіста. Ми раді, що нашій команді вдалося домогтися правди, але 3 роки і 4 місяці молода людина була в неволі», – сказав міністр Аваков Радіо Свобода.

Він стверджує, що справа була провокацією російських спецслужб з італійськими спільниками, і цей факт слід розкрити в усіх його деталях. «Ми будемо цим займатися. Якщо буде касаційний розгляд, або інше обговорення справи, ми готові до обговорення, надамо італійській стороні факти, які не залишать сумнівів (щодо фактів трагічного інциденту 24 травня 2014 року – ред.)», – зазначив Арсен Аваков.

Головний адвокат солдата Раффаеле Делла Валле був лаконічним: «Рішення справедливе, яке відповідає принципу презумпції невинуватості обвинувачуваного, на базі цього принципу реконструювали факти так, як вони мали бути відновлені. У Павії навпаки переважили стереотипи, упередження і презумпція винуватості».

Представники потерпілої сторони, а саме родина загиблого італійського журналіста Роккеллі, сказали, що ймовірність виправдувального вердикту була 50 на 50. Наразі вони не вирішили, чи подаватимуть касаційну скаргу на рішення апеляційного суду Мілана.

Після оголошення вироку представники української громади радісними вигуками та оплесками вітали батьків Марківа, адвокатів та українських керівників. Лунали слова подяки, у багатьох людей на очах – сльози радості. «Правда запанувала!», Правосуддя в Італії існує!» – з такими гаслами українці вітали один одного. Числені журналісти провідних інформагенцій та каналів Італії та світу очікували на вердикт у приміщенні суду.

Нацгвардієць Віталій Марків майже три з половиною роки перебував за ґратами. 2019 року суд першої інстанції в місті Павія засудив його до 24 років неволі за звинуваченням у причетності до вбивства італійського репортера та російського правозахисника і поранення французького фотографа на окупованій бойовиками території Донбасу в травні 2014 року.

Віталій Марків завжди заперечував свою причетність до вбивства і наголошував на невинуватості в інкримінованому йому злочині. Про це він сказав і у вівторок через відеозв’язок із тюрми. Через карантинні обмеження його вперше не пустили на засідання.

Захист солдата та України від дня арешту Марківа влітку 2017 року також завжди обстоював абсолютну непричетність бійця до інциденту та відсутність доказів його провини.