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03 листопада 2020, Київ 23:06
Новини | Політика

Зеленський привітав рішення італійського суду в справі Віталія Марківа

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення апеляційного суду в Мілані, який 3 листопада виправдав і звільнив українського солдата Віталія Марківа.

«Вітаю рішення італійського суду виправдати українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його звільнення – це перемога справедливості! Хештег #FreeMarkiv можна залишити для історії. Дякую всій команді, яка працювала заради цієї перемоги!» – наголосив глава української держави.

Апеляційний суд у Мілані 3 листопада ухвалив рішення про виправдання і звільнення українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинувачували в убивстві двох іноземних журналістів на окупованій частині Донбасу в травні 2014 року.

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