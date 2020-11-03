У Мілані очікують апеляційного вердикту щодо українського солдата Марківа

У вівторок, 3 листопада, в апеляційному суді присяжних Мілана відбудеться вирішальне засідання щодо розгляду оскарження вироку 31-річному українському військовому Віталію Марківу.

У липні 2019 року суд присяжних міста Павії засудив солдата Національної гвардії України до 24 років ув’язнення, визнавши його причетним до загибелі двох іноземних репортерів під час мінометної атаки на Донеччині. Інцидент стався 24 травня 2014 року неподалік Слов’янська, окупованого тоді проросійськими бойовиками під проводом Гіркіна-Стрєлкова.

Під час першої частини засідання сторони обміняються репліками за підсумками судових дебатів, які завершилися 23 жовтня підсумковою промовою адвокатів захисту.

Після цього двоє суддів і шестеро присяжних засідателів зберуться в нарадчій кімнаті для обговорення подальших дій, а саме – оголосити остаточний вердикт чи проміжне рішення. Гіпотетично вони мають три варіанти:

– скасувати вирок попереднього суду в Павії і остаточно виправдати Віталія Марківа, як вимагає сторона захисту бійця та Україна;

– підтвердити цілком і повністю вердикт суду першої інстанції, як цього просить генеральна прокуратура Мілана;

– підтвердити вирок присяжних у Павії, але змінити формулювання злочину та скоротити термін покарання Марківа.

У разі відмови від одного з цих варіантів суд може схилитися до четвертого, проміжного рішення: долучити до матеріалів справи нові виправдувальні докази від захисту й заслухати нових свідків або ж провести додаткове розслідування з виїздом на місце інциденту та проведенням балістичної та звукової експертиз, як просить сторона захисту. За такого розвитку ситуації апеляційний процес затягнеться.

Підсумки попередніх чотирьох засідань у міланському трибуналі адвокати захисту розцінюють повністю на свою користь, оскільки генеральна прокуратура та захисники цивільних позивачів не надали жодного переконливого доказу провини солдата Марківа в інкримінованому йому злочині. Навіть єдина перевірка (експертиза розмови підсудного у тюрмі 1 липня 2017 року), яку прокурорка вважала обов’язковою на стадії апеляції, підтвердила непричетність Марківа до факту загибелі іноземців та правдивість і послідовність його свідчень протягом процесу.

«У мене немає ілюзій, я не беруся оцінювати нині ставлення суддів, я оцінюю документи, матеріали справи, і вони абсолютно на нашу користь. Я в цьому був упевнений у Павії, впевнений і нині. Я ще більше переконаний у невинуватості Марківа після експертизи прослуханої тюремної розмови, адже обвинувачення вклало у вуста підсудного слова, яких він ніколи не говорив! Суддям і присяжним достатньо уважно вивчити наявні матеріали справи ( навіть без нових доказів), щоб ухвалити рішення про виправдання солдата. Сподіваюся на них надійде просвітлення, і вони зрозуміють, що не повинні призначати будь-кого винуватцем», – сказав у коментарі Радіо Свобода провідний адвокат захисту Раффаеле Делла Валле.

Натомість сторона обвинувачення сподівається на підтвердження вироку суду попередньої інстанції. Головна представниця обвинувачення Нунція Чараволо наполягає на провідній ролі засудженого українського солдата в груповому вбивстві італійського фоторепортера Андреа Роккеллі та його перекладача, російського правозахисника Андрія Миронова. Прокурор кваліфікувала загибель іноземців на Донбасі як «воєнний злочин проти людства», а саме – «умисне вбивство цивільних громадян українською стороною за відсутності збройного конфлікту на момент інциденту».

Обвинувачення представило суддям і присяжним у Мілані попередню версію трагічного інциденту. Прокурор стверджує, що підсудний Віталій Марків сам не стріляв з міномета, але він «допомагав тим, хто із них влучив, уразивши цивільних громадян, які були без зброї». На переконання прокуратури, український боєць, озброєний автоматом АК-74 з оптичним прицілом та маючи радіопередавачі, відіграв роль «навідника» для військових ЗСУ, які потім відкрили мінометний вогонь з позиції на горі Карачун по цивільних жертвах біля керамічного заводу на окупованій бойовиками території.

Захист наполягає на версії мінометної атаки з боку сепаратистів або ж загибелі репортерів унаслідок перехресного вогню з обох боків, коли за воєнних обставин неможливо встановити, чиї постріли смертельно уразили жертв.

Розгляд апеляційної скарги на вирок військовому, поданий його адвокатами та захисниками України, триває у міланському трибуналі від 29 вересня.