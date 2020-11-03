Нацгвардієць Марків на суді в Мілані: наполягаю на своїй невинуватості

Нацгвардієць Віталій Марків вкотре заявив про свою невинуватість в убивстві двох іноземних журналістів на окупованій частині Донбасу в травні 2014 року. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Марків сказав про це в італійському Мілані, де триває вирішальне засідання апеляційного суду присяжних, де завершують розглядати апеляційну скаргу на вирок Марківу.

Старший сержант Національної гвардії України майже три з половиною роки перебуває в італійській в’язниці. Минулого року суд міста Павії засудив бійця до 24 років неволі, визнавши його співучасником убивства двох інознмних журналістів на окупованій частині Донбасу у травні 2014 року.

Сьогодні вперше підсудний не був присутній в залі. Як пояснили, це через коронавірусні обмеження у місті. Але Віталій Марків спостерігав за перебігом слухань через відеозв’язок із тюрми суворого режиму «Опера» біля Мілана.

Після завершення фінальних реплік сторін, суддя Джованна Ікіно надала слово українському солдатові. Віталій Марків у майже 5-хвилинному виступі наголосив на своїй невинуватості та повній непричетності до факту загибелі італійського репортера Андреа Роккеллі і його перекладача, російського правозахисника Андрія Миронова. Солдат попросив суд аналізувати факти, а не вигадки.

«Я ніколи не говорив, що для Нацгвардії та ЗСУ цивільні громадяни були мішенню. Це неправда. Можете подивитися відео (у матеріалах справи), де у моргу двоє осіб (сепаратисти), що знайшли тіла загиблих, одягнені у цивільне і говорять, що так одягнені, бо у цивільних (українське військо) не стріляло. За час перебування у в’язниці мені не надали ні психолога, ні іншого соціального працівника, але на суді присвятили багато часу, щоб охарактеризувати мене як монстра. Три роки, 4 місяці, два дні я перебуваю несправедливо за ґратами. За увесь час я не отримав догани чи якогось зауваження від персоналу тюрми. Я завжди дотримувався тюремних правил і з повагою ставився до працівників цього закладу. Я не зробив нічого. Нічого! Нічого такого, що б загрожувало чийомусь життю», – сказав Марків.

«Я слухняний громадянин держави, і глибоко поважаю закон, державні установи і правову державу. Я не розумію, тут ніби говорять про конкретні факти, але коли порушується питання про виїзд і розслідування на місці події, про проведення балістичних експериментів, – усі бояться. Я переконаний і вірю у панування правди, якщо ви, призначите слідчі дії на місці інциденту, і будь-яка балістична експертиза підтвердить лише мою невинуватість. Я завжди заявляв про свою невинуватість і буду боротися завжди до кінця, щоб довести свою невинуватість», – сказав Віталій Марків, звертаючись до суддів і присяжних міланського апеляційного суду.

Раніше на засіданні підсумковими репліками обмінялися прокурор, адвокатка родини загиблого та захисники з боку України і солдата. Головна представниця обвинувачення вкотре по-своєму інтерпретувала факти, гостро критикуючи адвокатів захисту. «У цьому процесі немає політики, не йдеться про упередженість. Ми хочемо розкрити злочин, виявити його виконавців, все інше – наклеп», – сказала прокурор Нунція Чараволо.

Захисник України Ніколо Бертоліні Клерічі наголосив, що суд першої інстанції у Павії не мав юридичних підстав судити 3СУ та Україну, бо інцидент стався за межами Італії. І до того ж, за слвоами адвоката, «злочину проти людства» з боку України, як говорить прокуратура, не було, а це формулювання використали умисно, щоб звинуватити суверенну державу.

Клерічі також підтвердив версію про загибель репортерів внаслідок перехресного вогню, коли не можна встановити, від якої сторони конфлікту влучили смертельні постріли. Водночас адвокат припустив більшу ймовірність, що журналісти змогли бути обстріляними саме з боку підтримуваних Росією бойовиків, які тоді були на всій території в зоні трагічного випадку, про що свідчить і звіт організації Human Rights Watch.

«Адже, якби стріляли з гори Карачун, з українських позицій, тоді б могли бути й інші жертви в тому районі того дня, але говоримо лише про двох загиблих», – додав адвокат від України Бертоліні Клерічі.

На суді присутній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який уникав попередніх коментарів та лише висловив журналістам сподівання на виправдальний вирок Віталію Марківу.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова присутня також, але поза залою через обмежений допуск людей із причин пандемії. Дозволили присутність по одній особі від сторони і трьом журналістам.

Українські активісти знову зібралися біля суду для підтримки солдата. Родина Андреа Роккеллі та адвокати цивільних позивачів категорично відмовляються спілкуватися з українськими журналістами. Кажуть, що не коментують процес, бо нібито отримували образи і погрози від громади українців.

Вирок очікують після 19:00 за Києвом.