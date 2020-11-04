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04 листопада 2020, Київ 15:49
Новини | Політика

Марків прокоментував плани вимагати компенсації від Італії і заявив, що продовжить службу

Віталій Марків повернувся до Києва 4 листопада 2020 року

Звільнений з ув’язнення в Італії український нацгвардієць Віталій Марків заявляє, що на даний час перебуває на зв’язку зі своїми адвокатами, і рішення щодо можливої вимоги компенсації за трирічне перебування за ґратами буде ухвалене після того, як надійде остаточний висновок суду.

«Ми будемо чекати остаточного висновку касації, а після того вже будемо робити висновки, будуть якісь дії. Відповідальність мають понести люди, які намагалися зганьбити не тільки збройні формування України, але й притягти до відповідальності весь український народ», – сказав Марків по прибуттю до Києва 4 листопада.

Він також заявив про намір продовжити службу в Національній гвардії і провести час із дружиною, з якою не бачився понад три роки.

Перше інтерв’ю Віталія Марківа після звільнення: «неможливо зламати людину, яка продовжує боротьбу»
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Перше інтерв’ю Віталія Марківа після звільнення: «неможливо зламати людину, яка продовжує боротьбу»

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3 листопада суд в італійському Мілані вирішив повністю виправдати бійця за відсутністю складу злочину і негайно випустити його на волю.

Пізно ввечері 3 листопада Марків залишив в’язницю суворого режиму «Опера» неподалік Мілана.

Нацгвардієць Віталій Марків майже три з половиною роки перебував за ґратами.

2019 року суд першої інстанції в місті Павія засудив його до 24 років неволі за звинуваченням у причетності до вбивства італійського репортера та російського правозахисника і поранення французького фотографа на окупованій бойовиками території Донбасу в травні 2014 року.

Віталій Марків виходить із в'язниці в Мілані
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Віталій Марків виходить із в'язниці в Мілані

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Віталій Марків завжди заперечував свою причетність до вбивства і наголошував на невинуватості в інкримінованому йому злочині.

Захист солдата та України від дня арешту Марківа влітку 2017 року також завжди обстоював абсолютну непричетність бійця до інциденту та відсутність доказів його провини.

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