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04 листопада 2020, Київ 11:10
Новини | Політика

Звільнений в Італії Марків прибуде до Києва

Віталій Марків завжди заперечував свою причетність до вбивства і наголошував на невинуватості в інкримінованому йому злочині

Нацгвардієць Віталій Марків, виправданий і звільнений італійським апеляційним судом у справі про загибель журналіста і його перекладача на Донбасі в 2014 році, 4 листопада прибуде до України.

Як повідомило Міністерство внутрішніх справ, Марківа зустрічатимуть о 14:00 на аеродромі Нацгвардії.

3 листопада суд в італійському Мілані вирішив повністю виправдати бійця за відсутністю складу злочину і негайно випустити його на волю.

Пізно ввечері 3 листопада Марків залишив в’язницю суворого режиму «Опера» неподалік Мілана.

Нацгвардієць Віталій Марків майже три з половиною роки перебував за ґратами.

2019 року суд першої інстанції в місті Павія засудив його до 24 років неволі за звинуваченням у причетності до вбивства італійського репортера та російського правозахисника і поранення французького фотографа на окупованій бойовиками території Донбасу в травні 2014 року.

Віталій Марків завжди заперечував свою причетність до вбивства і наголошував на невинуватості в інкримінованому йому злочині.

Захист солдата та України від дня арешту Марківа влітку 2017 року також завжди обстоював абсолютну непричетність бійця до інциденту та відсутність доказів його провини.

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