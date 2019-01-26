Понад 200 активістів пройшли центром Києва в пам’ять про героя Небесної сотні Жизневського (фото)

Понад 200 українських і білоруських активістів взяли участь у ході в центрі Києва в пам’ять про Михайла Жизневського, вбитого під час Революції гідності у 2014 році. Про це повідомляє кореспондент білоруської служби Радіо Свобода.

Учасники маршу рушили від Михайлівської площі і повторили маршрут, яким п’ять років тому йшла процесія під час прощання із Жизневським.

До акції долучилися члени білоруських Руху солідарності «Разом» і центру «Сябри», а також місцеві активісти Народного руху України, «Правого сектору» і УНА-УНСО, до якої входив Жизневський.

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Учасники несли прапори своїх організацій, українські і біло-червоні білоруські стяги. Від Михайлівської площі вони пройшли до Софіївської, звідти – до Хрещатика і вулиці Грушевського, де на місці ймовірного вбивства Жизневського встановлено пам’ятний знак.

Один із лідерів Руху солідарності «Разом» В’ячеслав Сівчик висловив думку, що постать Жизневського об’єднує Україну й Білорусь.

«В Україні його (Жизневського – ред.) пам’ятають, але пам’ятають його і в Білорусі. У світлі циз загроз зі сходу, саме постать Жизневського демонструє, що не все так безнадійно в Білорусі, тому що саме Білорусь народила Героя України», – сказав Сівчик.

Акція була узгоджена з владою Києва. Пішу колону супроводжувала поліцейська машина, для проходу учасників зупиняли машини на проїжджих частинах.

Учасники маршу також несли шестиметровий стяг кольорів українського і білоруського прапорів. Протягом ходи активісти скандували гасла «Слава Україні!», «Живе Білорусь!», «Герої не вмирають».

Акція завершилася хвилиною мовчання біля пам’ятного знака Жизневському.

Михайло Жизневський став однією з перших жертв Революції гідності, трагічно загинув 22 січня 2014 року від пострілу в серце на вулиці Грушевського в Києві. У червні 2017 року президент України Петро Порошенко присвоїв Жизневському посмертно звання Героя України.

Крім того, Жизневський був посмертно нагороджений орденом Героїв Небесної сотні.

Його батьки, Ніна й Михайло Жизневські, отримували від української держави пожиттєву пенсію як батьки героя Небесної сотні. Вони померли навесні 2018 року.