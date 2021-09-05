«Захист слабких – справа сильних!» – українці в Києві й Антарктиді провели марші за права тварин

У Києві й низці інших міст України, а також в Антарктиді на українській станції «Академік Вернадський» відбувся Всеукраїнський марш за права тварин. Цього року він пройшов під гаслом «Захист слабких – справа сильних!»

У столиці кілька тисяч осіб узяли участь в акції «Всеукраїнський марш за права тварин – 2021», щоб стати на захист прав не лише своїх домашніх улюбленців, а і тварин, що утримуються в неволі, стають піддослідним матеріалом для тестування продуктів побуту, використовуються як матеріал для виготовлення одягу для людей.

Учасники тримали в руках плакати з гаслами «В Україні залишилося 300 ведмедів», «Будь їхнім голосом!», «Не тестуй на мені свою помаду», «За цирк без тварин», «Твоя шуба кричала перед смертю» та інші.

Кілька тисяч учасників ходи зібралися в парку Шевченка. Багато учасників прийшли на акцію зі своїми домашніми улюбленцями: собаками, котами й іншими тваринами.

Цим маршем вони намагаються привернути увагу суспільства до проблем захисту тварин. Активісти вимагали покласти край жорстокості і захистити тварин від знущань. На думку активістів, цирки з тваринами, контактні зоопарки, дельфінарії, хутрові ферми й притравочні станції для полювання – це «варварство, якому немає місця в сучасній Україні».

«Захист тварин на часі, й тисячі не готові мовчати, коли задля розваг мучать тварин, коли живодерів виправдовують суди, а закони саботуються тими, хто має їх контролювати. Ми повинні об’єднатися заради того, щоби захистити життя і зупинити жорстокість, і показати, що людей, яким не байдуже до тварин у нашій країні, – справді багато», – мовиться в заяві організаторів.

По дорозі учасники маршу гавкали і скандували «Україна гуманна країна», «Хутро – це не круто» тощо.

Окрім Києва, такі ж марші відбулися у Харкові, Миколаєві, Херсоні, Рівному і ще більш ніж у 20 інших українських містах, кажуть організатори заходу – гуманістичний рух UAnimals.

Крім того, повідомив Національний антарктичний науковий центр, марш за права тварин підтримали і в Антарктиді – її влаштували учасники української антарктичної експедиції на станції «Академік Вернадський».

За цим повідомленням, уперше українські полярники на станції взяли участь у такому марші онлайн іще 2019 року.