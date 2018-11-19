Суд долучив ще близько 100 томів доказів від обвинувачення в справі Мартиненка

Шевченківський районний суд Києва долучив 95 томів доказів від обвинувачення в справі екс-депутата від «Народного фронту» Миколи Мартиненка та інших обвинувачених.

Засідання тривало майже три години. Як і тиждень тому, суд продовжив залучати до справи докази від обвинувачення.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків заявив, що залишилося долучити ще близько 20 томів.

Загалом матеріали від обвинувачення складають близько 210 томів, які прокурори доставляють на судові засідання в ящиках.

Сторона захисту не заперечувала проти долучення майже всіх доказів, єдиний винятком були протоколи допиту свідків. Адвокати Миколи Мартиненка були проти долучення протоколів, наголошували на тому, що свідків суд має допитати особисто під час розгляду справи. Суд із цим погодився.

Під час перерви у коридорі суду сталася словесна перепалка між директором Центру протидії корупції Дар’єю Каленюк і обвинуваченим Миколою Мартиненком. Предметом дискусії став виклик на допит в НАБУ колишнього депутата, на який той відмовляється йти.

Допит стосується запиту чеських правоохоронців, які розслідують дотичну справу до тої, за якою відбувається судовий розгляд у справі Мартиненка.

Миколу Мартиненка підозрюють у легалізації (відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом. Йдеться про два епізоди – розтрату коштів державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та одержання хабарів при закупівлі підприємством «Енергоатом» обладнання в чеського акціонерного товариства Škoda JS.

Крім того, стало відомо і про слідство в цій самій справі щодо Мартиненка в Чехії. Він усі звинувачення відкидає і називає їх нісенітницею й маніпуляцією.