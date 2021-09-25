Marvel збирається судитися за права на персонажів «Месників»

Компанія Marvel, підрозділ Disney, подала позови до спадкоємців авторів коміксів, щоб не втратити права на персонажів франшизи «Месники», включаючи Людину-павука, Залізну людину і Чорну вдову.

Marvel стверджує, що всі персонажі коміксів були створені за договором найму і тому спадкоємці не можуть отримати авторські права.

Видання The Hollywood Reporter уточнює, що влітку заяву на володіння авторськими права подавали спадкоємці творця Людини-павука Стіва Дітко. Якщо суд задовольнить вимоги позивачів, то Marvel у 2023 році доведеться відмовитися від прав на персонажа.

Marvel збирається судитися і з іншими родичами. The Hollywood Reporter пише, що навіть у випадку програшу, корпорація має намір зберегти права на частину персонажів. Тоді студії доведеться ділитися прибутком з спадкоємцями творців коміксів.