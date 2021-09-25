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Marvel збирається судитися за права на персонажів «Месників»

Навіть у випадку програшу судової тяганини, корпорація має намір зберегти права на частину персонажів

Компанія Marvel, підрозділ Disney, подала позови до спадкоємців авторів коміксів, щоб не втратити права на персонажів франшизи «Месники», включаючи Людину-павука, Залізну людину і Чорну вдову.

Marvel стверджує, що всі персонажі коміксів були створені за договором найму і тому спадкоємці не можуть отримати авторські права.

Видання The Hollywood Reporter уточнює, що влітку заяву на володіння авторськими права подавали спадкоємці творця Людини-павука Стіва Дітко. Якщо суд задовольнить вимоги позивачів, то Marvel у 2023 році доведеться відмовитися від прав на персонажа.

Marvel збирається судитися і з іншими родичами. The Hollywood Reporter пише, що навіть у випадку програшу, корпорація має намір зберегти права на частину персонажів. Тоді студії доведеться ділитися прибутком з спадкоємцями творців коміксів.

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