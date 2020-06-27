В районі Мар’їнки український сапер підірвався на невідомому пристрої – штаб

У суботу, 27 червня, в районі населеного пункту Мар’їнка у Донецькій області під час розмінування ділянки місцевості снайпер ЗСУ підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що військовий отримав осколкове проникаюче поранення, його госпіталізували.

«На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються», – мовиться у повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.