Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим тиші, поранено військового – штаб

Упродовж минулої доби, 26 червня, бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, а також 120 мм та 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілів одного українського військового поранено.

«Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню, зокрема і з озброєння забороненого до використання», – повідомили у штабі, зазначивши, що втрат у лавах ЗСУ від початку доби не було.

На ресурсах бойовиків про бойові дії минулої доби наразі не звітують.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.