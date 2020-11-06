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06 листопада 2020, Київ 21:15
Новини | Події

Поліція: у метро Києва чоловік напав на правоохоронця через зауваження про відсутність маски

Правоохоронець спільно з громадянами затримав киянина 1978 року народження, якому загрожує до семи років позбавлення волі

У київському метро чоловік застосував газовий балончик проти правоохоронця через зауваження про відсутність маски, повідомила столична поліція.

«Вчора о 21:30 на станції метро «Славутич» поліцейський зробив зауваження пасажиру через те, що він перебував у підземці без індивідуальних засобів захисту. Правопорушник агресивно відреагував на слова правоохоронця та застосував у напрямку старшого сержанта поліції газовий балончик. Окрім цього, правопорушник погрожував ножем іншим пасажирам підземки», – розповіли в поліції.

Правоохоронець спільно з громадянами затримав киянина 1978 року народження.

Провадження відкрите за статтями 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

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