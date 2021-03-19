Полоненого на Донбасі українця Матюшенка відправляють «на яму» за «неправильну стрижку» – дружина

Полоненого російських гібридних сил Валерія Матюшенка можуть відправити «на яму» – у вогке, темне й закрите з усіх сторін приміщення, що слугує карцером. Про це проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії повідомила його дружина Тетяна Матюшенко.

«Сьогодні, 19 березня, мого чоловіка Валерія Матюшенко мали кинути «на яму» за те, що у нього «неправильна стрижка». Про полонених зараз стали значно менше говорити, а я живу день-від-дня у жахливих новинах. Повірте, їх там просто знищують», – розповіла жінка.

Інформацію про чоловіка Тетяна отримує, зокрема, від адвокатів та волонтерів, які перебувають у частині Донецької області, контрольованій російськими гібридними силами. Проте перевірити, в яких умовах живуть незаконно ув’язнені українці, неможливо.

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Валерій Матюшенко перебуває в полоні незаконного збройного угруповання «ДНР» майже чотири роки – з липня 2017-го. Чоловіка незаконно утримують у 32-й колонії у Макіївці, до того над ним знущалися на території колишнього заводу «Ізоляція» в Донецьку.

Контрольовані Росією бойовики звинуватили Матюшенка у допомозі українській армії і незаконно ув’язнили на 10 років. У чоловіка важкий стан здоров’я: зокрема, синдром Туретта – генетично зумовлений розлад нервової системи.

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