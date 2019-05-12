Іще 616 українок стали «Матерями-героїнями» на День матері

Іще 616 українок стали «Матерями-героїнями» з нагоди Дня матері – це почесне звання присвоїв їм своїм указом президент Петро Порошенко.

Таке звання присвоюється, відповідно до президентського указу про заснування цього звання, «жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей».

Це почесне звання в Україні запровадили 2004 року законом, що його ухвалила Верховна Рада.

День матері в Україні, як і ще в майже сотні країн світу, відзначають, починаючи з 2000 року, у другу неділю травня.

Аналогічне свято Дня батька в Україні може бути офіційно запроваджене нинішнього року: 8 травня уряд схвалив проект президентського указу про святкування такого дня у третю неділю червня (як і ще в майже 90 країнах світу), але сам цей указ на цей час іще не підписаний.