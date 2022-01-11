Мати затриманого в Італії режисера Лавренчука каже, що не говорила з ним з моменту затримання

Мати затриманого в Неаполі режисера Євгена Лавренчука не мала можливості поспілкуватися з ним телефоном від моменту, коли його взяли під варту. Про це Ірина Лавренчук повідомила в коментарі Радіо Свобода.

«На жаль, я не могла розмовляти з сином. Мені пояснили, що якісь затримки з боку адміністрації закладу. Я спілкуюсь, як і раніше, з консулом і адвокатом. Поки що дата суду невідома, немає всіх матеріалів із Росії, щоб адвокат і слідчі органи могли працювати», – розповіла вона.

За словами Лавренчук, вона чекає на дозвіл перевести сина під домашній арешт.

«Йому мають організувати проживання в Італії. Моя думка не змінилася: син нічого не міг накоїти в Росії. Для нього матеріальні речі не мають першої цінності у житті, він буде зі своїх грошей виплачувати зарплату, якщо її немає. Адвокат планує бути в Жені у найближчий четвер. Якби Женя міг, то давно б скористався можливістю зателефонувати мені», ‒ каже мати затриманого.

Адвокат-криміналіст Альфонсо Татарано, призначений італійською державою для захисту арештованого громадянина України, зустрічався з ним 7 січня. В інтерв’ю Радіо Свобода адвокат повідомив, що «сталася якась адміністративна затримка», але він уже повідомив номери телефонів керівництву пенітенціарного закладу. Юрист чекає, що дирекція дасть Лавренучуку дозвіл на телефонні розмови з рідними.

Вона, за її словами, найбільше переймається тим, щоб сина не депортували в Росію.

«Щоб тільки сина повернули в Україну. Я відчуваю велику загрозу його здоров’ю і життю. Вдячна людям за підтримку і за те, що збирають підписи», ‒ говорить Ірина Лавренчук.

Українського режисера Євгена Лавренчука затримали в Неаполі вночі 15 грудня 2021 року за запитом Росії про його екстрадицію, звинувачуючи його у масштабних фінансових зловживаннях за період 2013-2014 років. У цей час Євген Лавренчук у Москві керував створеним ним «Польським театром». Режисер у Неаполі був проїздом, здійснюючи транзитний рейс Тель-Авів-Львів.

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Євген Лавренчук – український театральний режисер. З 2018 до березня 2021 року він працював головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету. Лауреат державної театральної премії України імені Леся Курбаса за поставноку «Травіата» Джузеппе Верді. Лавренчук є організатором Всеукраїнського оперного форуму Opera Ua і засновником та керівником «Першої української школи театру і кіно».

Львів’янин навчався у Москві на курсі режисера Романа Віктюка. Був засновником Польського театру в Москві. Працював режисером в Одеському академічному російському драматичному театрі, ставив спектаклі в Томську і Москві. У 2014 році Лавренчук повернувся в Україну, як сам тоді пояснив, на знак незгоди з агресією Росії.

У грудні 2021 Євген Лавренчук почав працювати з ізраїльською компанією Jerusalem Lyric Opera Studio & Festival.