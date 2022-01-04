Затримання Лавренчука: Денісова вказує на «зловживання Росією статусом Інтерполу»

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова висловила занепокоєння арештом українського режисера Євгена Лавренчука.

Омбудсменка уточнила підстави, на яких Лавренчука затримали в Італії:

«Затримання українця відбулося не на підставі встановлення червоної картки, як це робиться зазвичай у практиці співпраці з Інтерполом, а шляхом пред’явлення циркулярного повідомлення, поширення якого було обмежене певними країнами, що свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу і неправомірне його використання як інструменту гібридної війни для політично мотивованих переслідувань українців».

Денісова звернула увагу на те, що Москва не повідомляє деталей, на підставі яких вимагала затримати режисера. Вона закликала прокурора Неаполя, омбудсманів регіону Кампанія та муніципалітету Неаполя «перевірити законність та обґрунтованість» Лавренчука і не допустити його видачі Росії.

Вона також попросила керівника Національної поліції Ігоря Клименка звернутися до Генерального секретаріату Інтерполу, аби з’ясувати правомірність використання Росією інформаційної системи цієї організації для переслідування Лавренчука.

Нині, як заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко, українські консули та адвокат взаємодіють з італійськими правоохоронцями, щоб з’ясувати причини затримання Євгена Лавренчука та захисту його інтересів. 31 грудня українця відвідав консул.

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Раніше у мережі, зокрема у Facebook-групі Free Eugene Lavrenchuk, з’явилося повідомлення про затримання 17 грудня в Італії українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету Євгена Лавренчука.

За непідтвердженими повідомленнями у мережі, російська сторона буцімто наполягає, що Лавренчук вісім років тому скоїв на території Росії якесь правопорушення. Від самого Лавренчука жодних публічних заяв немає, востаннє у мережі 15 грудня він писав, що летить з Ізраїлю до Неаполя (Італія). Отримати коментарі від російської сторони наразі змоги немає.