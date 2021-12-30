Денісова заявляє про критичний стан полоненого в Донецьку Григорія Сінченка

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова «занепокоєна критичним станом здоров’я» полоненого незаконним збройним угрупованням «ДНР» у окупованому Донецьку Григорія Сінченка. Про це вона повідомила у своєму фейсбуці 30 грудня.

Вона нагадала, що Сінченко вже тричі потрапляв до полону. Востаннє він був затриманий після втечі із ув’язнення.

«Тепер Григорій Сінченко фактично втретє перебуває в полоні підконтрольної Росії окупаційної адміністрації. Жорстокі тортури довели його до спроби самогубства», – написала вона.

Денісова вказала на те, що катування є порушенням не лише українського законодавства, але й Женевських конвенцій та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини.

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«Звертаюся до координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотти Реландер та керівництва МКЧХ в Україні сприяти наданню медичної допомоги та звільненню Григорія Сінченка», – додала омбудсменка.

Григорій Сінченко вперше потрапив у полон бойовиків угруповання «ДНР» ще у 2016 році. Його звинуватили у роботі на користь України, але звільнили під час великого обміну в грудні 2017-го.

Вдруге хлопець потрапив у полон у жовтні 2019-го. Наприкінці травня 2020 року хлопцю вдалося втекти з донецького ізолятора тимчасового тримання. Але вже в червні російські гібридні сили знову його затримали.