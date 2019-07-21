МВС: крім міни, біля пункту пропуску «Майорське» виявили ще один снаряд

Біля контрольного пункту в’їзду-виїду «Майорське» в Донецькій області, крім міни, виявили 23-міліметровий артилерійський снаряд та фрагмент мінометної міни, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

У відомстві заявили, що місцевість обстежує піротехнічна група та відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту управління ДСНС у Донецькій області.

21 липня невідомі повідомили про мінування КПВВ «Майорське». Через кілька годин пункт відновив роботу. Згодом біля КПВВ знайшли нерозірвану 120-міліметрову міну. Після цього роботу об’єкта знову припинили.