McDonald’s, ймовірно, відновить роботу в Україні у серпні – ЗМІ

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s, ймовірно, відновить роботу в Україні у серпні, повідомив керівник одного з київських ресторанів на умовах анонімності виданню Forbes.

Офіційно у McDonald’s не коментують строки відкриття ресторанів в Україні.

Водночас СЕО мережі Юлія Бадрітдінова зазначила, що компанія наразі працює над оновленням протоколів безпеки.

«Оновлення протоколів безпеки включає перегляд кожної нашої локації на предмет наявності поряд бомбосховищ. Коли звучить сигнал «повітряна тривога», ресторани терміново мають зачинятися, що само по собі є досить непростим процесом, оскільки ресторан – це мінізавод зі складним обладнанням і великою кількістю відвідувачів», – повідомила Бадрітдінова.

Вона додала, що компанія планує відновити мережу постачань. Переважна більшість постачальників працюють, але через зруйновану інфраструктуру є певна категорія продуктів, які доведеться закуповувати в інших регіонах чи країнах. Наприклад, пакування, чи соки тривалого зберігання, соуси, тощо.

19 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що кілька тижнів тому МЗС встановило зв’язок з українським офісом McDonald’s, а потім і з їхньою штаб-квартирою у США, щоб відновити роботу ресторанів в Україні найближчим часом.

Компанія змушена була тимчасово закрити свої ресторани в Україні з міркувань безпеки у зв’язку з масштабним російським вторгненням. Російський ринок через цю збройну агресію McDonald’s залишив.