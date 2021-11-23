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Новини | Коронавірус

У столичній мечеті запевнили, що відкритий там пункт вакцинації доступний не лише для прихожан

Мечеть Ар-Рахма розташована вулиці Лук’янівська, 46

У столичній мечеті Ар-Рахма сьогодні відкрили центр вакцинації проти COVID-19. Як наголосив імам-хатиб мечеті Ар-Рахма шейх Хасан Ахатов, пункт буде доступний не лише для прихожан.

«Наш пункт вакцинації відкритий не лише для прихожан мечеті. Він працюватиме для всіх бажаючих. Особливо зручно буде для тих людей, які живуть поблизу. Релігія зобов’язує нас зберігати життя та берегти своє здоров’я. Пророк Мухаммад сказав: «Не буде досконалою віра мусульманина, якщо він не бажає іншим того ж, що бажає собі з добра», – цитує імам-хатиба мечеті сайт Міністерства охорони здоров’я.

Центр вакцинації в мечеті Ар-Рахма працюватиме щодня з 9 до 16-ї години. Вакцинуватися тут зможуть особи віком від 18 років, а також підлітки віком 12+ за наявності в них усіх рутинних щеплень, згідно з календарем профілактичних щеплень. Записатися можна за посиланням.

У МОЗ зауважують: вакцинацію від COVID-19 в Україні підтримують представники різних конфесій.

7 листопада в Києві відкрили центр вакцинації в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.

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