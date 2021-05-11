Медведчук: обшук і підозра – ефір Свобода Live

У Службі безпеки України підтвердили Радіо Свобода, що в будинку проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука в Києві 11 травня відбуваються обшуки.

«Обшуки відбуваються. Вичерпні коментарі з цього приводу будуть надані згодом», – повідомили в пресслужбі СБУ.

Після цього генпрокурор України Ірина Венедіктова повідомила про те, що підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам нинішнього складу парламенту – «М і К».

ЗМІ повідомляють, що йдеться про Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Радіо Свобода транслюватиме наживо брифінг керівників СБУ і Офісу генпрокурора.