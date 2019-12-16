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16 грудня 2019, Київ 18:39
Новини | Політика

Петиція про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста зібрала необхідні підписи

Автор петиції вимагає позбавити Віктора Медведчука звання за «неналежний захист Василя Стуса та інших дисидентів»

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Петиція на сайті Офісу президента України про позбавлення народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука звання заслуженого юриста набрала необхідні 25 тисяч підписів. Тепер звернення має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Автор петиції вимагає позбавити Медведчука звання за «неналежний захист Василя Стуса та інших дисидентів».

Депутат Верховної Ради (фракція «Опозиційна платформа – За життя»), колишній адвокат українського поета Василя Стуса Віктор Медведчук
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Медведчук про фільм про Стуса: «Мій образ світлий і дуже позитивний»

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.

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