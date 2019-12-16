Петиція про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста зібрала необхідні підписи

Петиція на сайті Офісу президента України про позбавлення народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука звання заслуженого юриста набрала необхідні 25 тисяч підписів. Тепер звернення має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Автор петиції вимагає позбавити Медведчука звання за «неналежний захист Василя Стуса та інших дисидентів».

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.