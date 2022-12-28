«Вороги суспільства» – Медведєв закликав «до кінця їхніх днів» не пускати у Росію громадян, які виїхали

Колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав «зрадниками» і «ворогами суспільства» росіян, які виїхали з країни, та «закликають до її поразки і загибелі». Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

«Зрадники, які так ненавидять свою країну, що закликають до її поразки та загибелі, повинні розглядатися як hostis publicus, вороги суспільства. Незалежно від юридичної кваліфікації їхніх діянь, – заявив він. – За ними міцно має закріпитися це визначення. Нехай навіть жодних адміністративних чи кримінальних справ стосовно цих осіб ніхто не порушував».

За його словами, цих людей не слід пускати назад до Росії «до кінця їхніх днів».

«Повернення таких осіб додому може відбутися лише у разі попередньо зробленого недвозначного публічного каяття, а у відповідних випадках – лише через амністію чи помилування. Хоча краще б їм не повертатися», – написав Дмитро Медведєв.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дмитро Медведєв часто виступає у своєму телеграм-каналі з жорсткими й образливими заявами щодо прихильників України і противників російського президента Володимира Путіна. За це його називають головним «яструбом війни». Проти нього запровадили санкції, зокрема США, ЄС і Велика Британія.

26 грудня Путін призначив Медведєва своїм першим заступником у військово-промисловій комісії, створивши для свого попередника на посаді президента РФ ще одну «військову» посаду. До цього він отримав посаду заступника голови Ради безпеки РФ. Цієї посади теж не існувало до його призначення.