Медична евакуація: екіпаж космічної місії Crew-11 достроково повернувся на Землю

Екіпаж Міжнародної космічної станції (МКС) 15 січня достроково повернувся на Землю. Рішення ухвалили через стан здоров’я одного з учасників місії, ім’я якого не розкривається.

Міжнародний екіпаж місії Crew-11 залишив МКС 14 січня. Наступного дня, о 10:41 за київським часом, команда повернулася на Землю, здійснивши посадку в капсулі SpaceX у Тихому океані, поблизу Сан-Дієго.

Американський багаторазовий космічний корабель Crew Dragon після 165-денного перебування на орбітальній лабораторії доставив назад астронавтів NASA Зену Кардман і Майка Фінка, японського астронавта Кімію Юї та космонавта «Роскосмосу» Олега Платонова.

Подробиці про постраждалого члена екіпажу невідомі. Агенція «Інтерфакс» пише, що погіршення стану здоров’я було спричинене тривалим перебуванням в умовах мікрогравітації. Це перша за чверть століття експлуатації МКС медична евакуація.

Зараз на орбіті залишаються астронавт NASA Крістофер Вільямс та космонавти «Роскосмосу» Сергій Кудь-Сверчков (він став командиром станції) і Сергій Мікаєв. Наступна місія – Crew-12 – має прибути на МКС у середині лютого.



