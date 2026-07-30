Білий дім: Меланія Трамп допомогла возз’єднати п’ятьох українських та російських дітей з їхніми родинами

Перша леді США Меланія Трамп допомогла возз’єднати чергову групу українських та російських дітей з їхніми близькими – йдеться загалом про п’ятьох дітей, повідомляє Білий дім.

Водночас Білий дім не уточнює, з яких регіонів ці діти і за яких умов вони опинились подалі від своїх рідних.

«Хоча дипломатія та розбудова миру важливі для цих зусиль, їх перевершує наша колективна здатність ставити дітей вище міжнародних суперечок. Кожне возз’єднання є нагадуванням про те, що співчуття, гідність і сім’я можуть вийти за межі навіть найтемніших часів: війни», – заявила Меланія Трамп.

Вона додала, що разом з її представником продовжує працювати з урядами Росії та України, щоб безпечно повернути дітей до їхніх сімей та громад.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

За даними Офісу генерального прокурора на 4 грудня 2025 року, 1 876 вивезених дітей вдалося повернути додому.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.