Армія РФ блокує вантажі з медикаментами, хронічні хворі можуть опинитися під загрозою смерті – мер Мелітополя

Жителі окупованого Мелітополя, які страджають на хронічні хвороби, можуть опинитися під загрозою смерті, бо російські війська блокують вантажі з медикаментами і засобами першої необхідності, заявив мер міста Іван Федоров.

«За останні шість місяців рашисти не привезли до нашої лікарні жодної коробки з медикаментами для гемодіалізних, інсулінових хворих. На сьогодні ми ще маємо запас на декілька тижнів, але якщо нам не вдасться доставляти ці вантажі, то хронічні хворі просто почнуть помирати», – наголосив Федоров.

За словами мера Мелітополя, російські окупанти не пропускають жодного вантажу на блокпості у Василівці.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини Запорізької області, редакція не може незалежно перевірити цю інформацію.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого.