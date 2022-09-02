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Федоров: після удару по складу боєприпасів окупантів в Мелітополі детонація тривала кілька годин

За даними Івана Федорова, окупанти вже вкотре безуспішно намагалися відновити склад боєприпасів біля аеродрому

ЗСУ завдали удару російському складу боєприпасів біля аеропорту в Мелітополі, детонація тривала кілька годин, повідомив мер міста Іван Федоров.

«За попередніми даними, попадання одразу по двох ворожим локаціям. Перша – склад боєприпасів в районі аеродрому, який окупанти вже вкотре безуспішно намагаються відновити. Попали настільки влучно, що детонувало ще декілька годин після вибуху», – написав він у телеграмі.

За його словами, інформація щодо іншого влучання уточнюється.

В оперативному командуванні «Південь» повідомили про знищення протягом 1 вересня 5 російських складів боєприпасів в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого.

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