Федоров заявив про «гучний вибух» у Мелітополі

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив про «гучний вибух» у місті.

«Гучний вибух в житловому районі на півночі Мелітополя, біля 24-о училища, де зосереджене чергове лігво окупантів. За попередньою інформацію вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки до 4-о поверху», – написав він у телеграмі.



З'ясовуємо деталі, що цього разу «курили окупанти», додав Федоров.

З огляду на російську окупацію регіону, а також бойові дії Радіо Свобода не має змоги оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

На початку листопада у Мелітополі у будівлі, де був штаб російських загарбників, як повідомляв Іван Федоров, також стався «гучний» вибух.

13 листопада у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що у Мелітопольському районі Запорізької області окупанти нарощують своє угруповання, а до міста прибувають колони з боку Токмака. Також, за даними Івана Федорова, окупанти перетворили захоплений Мелітополь і Мелітопольський район на «суцільну військову базу».

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що Кремль неефективно протидіє організованому партизанському руху в Україні та навряд чи матиме для цього достатньо можливостей.

За даними ISW, станом на 1 листопада українські партизани здійснили десятки підтверджених атак по всій окупованій території України та вбили щонайменше 11 російських окупаційних чиновників і відомих колабораціоністів. Українські партизани почали діяти менш ніж через тиждень після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. Російська влада у вересні оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.