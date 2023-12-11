В окупованому Мелітополі пролунали вибухи – Федоров

В окупованому Мелітополі пролунали вибухи, повідомив міський голова Іван Федоров.



«У поки що окупованому Мелітополі гучно. Жителі повідомляють про серію вибухів, які вже протягом пів години чутно у різних районах міста», – написав він у телеграмі.



За його даними, також вибухи пролунали в окупованому Бердянську.

Іван Федоров перебуває на території, підконтрольній українській владі, і посилається на дані місцевих жителів.

Редакція Радіо Свобода не може перевірити ці дані з незалежних джерел з огляду на окупацію Мелітополя російськими військовими.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Обраний мер міста Іван Федоров регулярно повідомляє про вибухи в місті та його околицях, внаслідок яких гинуть чи зазнають поранень особи, призначені Росією в окупаційну адміністрацію.