Федоров: вночі в Мелітополі було «гучно»

В окупованому Мелітополі вночі було «гучно», повідомив міський голова Іван Федоров.

«Опівночі у поки що окупованому Мелітополі було гучно. Уточнюємо інформацію, де найбільше не спалося окупантам», – написав він у телеграмі.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може незалежно перевірити ці дані.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Обраний мер міста Іван Федоров, який перебуває на вільній території України, регулярно повідомляє про вибухи в місті та його околицях, внаслідок яких гинуть чи зазнають поранень особи, призначені Росією в окупаційну адміністрацію.