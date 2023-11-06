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Федоров: вночі в Мелітополі було «гучно»

Інформація щодо наслідків вибухів уточнюється, повідомив Іван Федоров
Інформація щодо наслідків вибухів уточнюється, повідомив Іван Федоров

В окупованому Мелітополі вночі було «гучно», повідомив міський голова Іван Федоров.

«Опівночі у поки що окупованому Мелітополі було гучно. Уточнюємо інформацію, де найбільше не спалося окупантам», – написав він у телеграмі.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може незалежно перевірити ці дані.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Обраний мер міста Іван Федоров, який перебуває на вільній території України, регулярно повідомляє про вибухи в місті та його околицях, внаслідок яких гинуть чи зазнають поранень особи, призначені Росією в окупаційну адміністрацію.

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