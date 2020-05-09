«Прийшли часи іншої – публічної дипломатії»: посол Мельник про відмову від участі у спільній з послом Росії церемонії у Берліні

Посол України у Німеччині Андрій Мельник розповів у інтерв’ю Радіо Свобода про свою відмову брати участь у спільній з послом Росії церемонії покладання квітів у Берліні.

«На мій погляд, рішення зробити це публічно було правильним. Адже ми ще раз заявили на весь світ про те, що війна, яка триває на сході України, продовжується щодня і щоночі, вона забирає життя наших солдатів, вона калічить людей. У Берліні впродовж останніх 5 років лікуються наші військовослужбовці, які були поранені. Понад 130 солдатів, які пройшли лікування. Один із них досі перебуває тут. Українці страждають, і ми вимагаємо, щоб цей біль українців так само був почутий і у Берліні. А з іншого боку, цей жест, який дехто вважає «недипломатичним», так само і серед моїх колег (це не секрет), він, на мою думку, вказує, що сьогодні прийшли часи іншої – публічної дипломатії», – наголосив дипломат.

Він додав, що зараз не час обмінюватися вербальними нотами, а потрібно озвучувати свою позицію публічно і чітко.

«І, по-друге, нам вдалося завдяки цьому кроку привернути увагу німецького суспільства, громадськості, ЗМІ, а також політичних кіл до величезної ціни, яку український народ заплатив за перемогу над нацизмом, заплатив внаслідок війни на винищення, яку вела Німеччина проти нас на нашій території. Я не шкодую, що ця відмова відбулася саме у такий спосіб. Оскільки, звичайно, сидіти тихенько і підтримувати якусь позицію – це одна ситуація, а набагато більш ефективно – заявити на повний голос про те, що нам болить. І мій досвід роботи у Німеччині підтверджує, що лише в такий спосіб можна розворушити людей, можна достукатися не лише до розуму, але і до німецького серця», – розповів Мельник.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що посол України у Німеччині Андрій Мельник відмовився від участі в церемонії вшанування завершення Другої світової війни у Берліні 2 травня спільно з представниками Росії.

Повний текст інтерв'ю посла України у Німеччині Андрія Мельника читайте тут.