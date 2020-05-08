Посол України в Німеччині вшанував 8 мільйонів українських жертв нацизму

Посольство України в Німеччині провело церемонію вшанування пам’яті жертв Другої світової війни у Берліні, поклавши квіти до монумента радянським воїнам у Тіргартені.

Подібна церемонія відбулася біля Бранденбурзьких воріт шостий рік поспіль.

«Цього року з огляду на пандемію коронавірусу церемонія пройшла у новому форматі з дотриманням визначеної дистанції, проте у неймовірно зворушливій атмосфері, сповненій почуттям подяки перед попередніми поколіннями за внесок у побудову демократичного ладу в Європі та водночас відповідальності перед наступним поколінням щодо передачі їм цього гіркого досвіду для уникнення помилок у майбутньому. Адже цього року виповнюється 75 років, як сили союзників змогли побороти повзучий націонал-соціалізм. На жаль, система, яка після закінчення цієї страшної війни, почала активно укріплювати свої позиції та поширювати свій вплив на сусідні держави, не давала можливості об’єктивно опрацювати події 1939-1945 років. А свідомо насаджений, майже повністю приватизований Росією наратив переможця Радянського Союзу ще довгі десятиріччя приховував усі злочини радянської влади», – повідомили у посольстві України.

У церемонії брали участь представники федерального уряду, депутати бундестагу, іноземні посли та керівники дипломатичних місій США, Великої Британії, Франції, Польщі, ЄС, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Молдови, Монголії, Австрії, Бельгії, Італії, Португалії, Хорватії, Швейцарії.

«Хвилиною мовчання сьогодні були вшановані 60 мільйонів жертв, загиблих у воєнні роки, серед яких більше 8 мільйонів українців. Проти загарбників боролися понад 6 мільйонів українців у рядах Червоної армії, а 250 000 – у збройних силах антигітлерівської коаліції. Всі душі вбитих солдатів та цивільних заслуговують на вічну пам’ять і пошану», – мовиться у повідомленні диппредставництва.

Вранці 8 травня у інтерв’ю німецького радіо «Deutschlandfunk» посол України у ФРН Андрій Мельник озвучив цифри втрат українського народу під час Другої світової. Він також закликав німецький Бундестаг, сенат та мерію Берліна нарешті спорудити у серці німецької столиці меморіалу українським жертвам націонал-соціалізму.

«До цього часу ми ввічливо, можливо, занадто ввічливо просили наших німецьких друзів та партнерів встановити пам’ятник восьми мільйонам українських жертв нацизму у центрі Берліна. Поки що відповіді не було. Відтепер ми більше не будемо просити, а будемо вимагати, щоб ці українські жертви війни німецького поневолення були нарешті гідно вшановані», – наголосив посол.

У інтерв’ю Радіо Свобода посол Андрій Мельник наголосив, що Україна вшановує загиблих під час Другої світової 8 травня окремо від Росії «та її сателітів», які роблять це 9 травня – саме тоді в СРСР оголосили про перемогу у війні.