Посол Мельник: у Німеччині розуміють, що Росія – не єдина жертва Другої світової

Роль СРСР як однієї з держав-переможниць у Другій світовій війні Німеччина не вважає індульгенцією щодо дій сучасного російського режиму, заявив в ефірі Радіо Свобода посол України у Німеччині Андрій Мельник.

«Я на кожному кроці нагадую німцям, що принаймні вісім мільйонів наших співвітчизників загинули під час війни, і сьогодні можна сміливо сказати про те, що у Німеччині більше не існує однозначної позиції, що Росія – єдина жертва цієї війни, і ми повинні спокутувати свою вину перед теперішньою, сьогоднішньою Росією, російською владою в такий спосіб, що ми можемо закривати очі на ті злочини, які путінський режим здійснює не лише на сході України, не лише в Криму, але так само і в інших гарячих точках світу – в Сирії, Лівії, таких прикладів можна наводити дуже багато», – відзначив український дипломат.

За його словами, традиційному російському «наративу покладено край». «З іншого боку, тема страждання українського народу, яка була абсолютно невідомою ще до останнього часу тут, у Німеччині, поступово виходить на перший план», – твердить Андрій Мельник.

Посол також розповів, що нині в Берліні «Україна вшановує жертв українських, але так само всіх жертв нацизму 8 травня» на відміну від Росії, яка продовжує святкувати День перемоги 9 травня.

Повністю інтерв’ю посла України в Німеччині Андрія Мельника читайте на сайті Радіо Свобода в суботу, 9 травня