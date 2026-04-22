«Ці карикатури точно не змусять нас змінити курс» – Мелоні відповіла на заяви російського ведучого Соловйова

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відреагувала на заяви російського провладного телеведучого Володимира Соловйова на її адресу, написавши в соцмережі X, що «ці карикатури точно не змусять нас змінити курс».

«За своєю природою старанний пропагандист режиму не може давати уроків ані з послідовності, ані зі свободи», – написала Мелоні, додавши, що її уряд не має господарів і не виконує наказів.

«У нас є лише один компас: інтереси Італії. І ми й надалі будемо слідувати за ним з гордістю, на превеликий жаль пропагандистів з усіх куточків світу», – написала вона пізно ввечері 21 квітня.

Напередодні міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомив, що до МЗС викликали посла Росії в Римі після того, як російський провладний телеведучий Володимир Соловйов висловив низку образ на адресу Джорджі Мелоні.

За повідомленням, Таяні викликав російського посла Олексія Парамонова до МЗС, щоб висловити офіційний протест.

За даними італійських ЗМІ, Соловйов в ефірі російського телебачення зробив кілька образливих висловлювань на адресу Мелоні італійською мовою, назвавши її «ганьбою людського роду», «засвідченою ідіоткою» і «прикрою жінкою». Потім, перейшовши на російську мову, він сказав, що «ця Мелоні – фашистка, яка зрадила своїх виборців», додавши, що «вона навіть зрадила (президента США Дональда) Трампа».

Висловлювання Соловйова засудили й опозиційні партії в Італії.

Відносини між Римом і Москвою є напруженими через підтримку Мелоні України, тоді як її колись дружні стосунки з Трампом погіршилися після того, як вона захищала папу Лева XIV від критики президента США.

Мелоні 15 квітня зустрілася в Римі з президентом України Володимиром Зеленським. Після зустрічі Зеленський повідомив, що команди двох країн пропрацюють деталі двосторонньої дронової угоди.