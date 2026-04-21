Голова МЗС Італії викликав посла Росії через висловлювання телеведучого Соловйова про Мелоні

Міністерство закордонних справ Італії висловить протест послу Росії через заяви телеведучого Володимира Соловйова, заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні 21 квітня.

За його словами, Таяні викликав російського посла Олексія Парамонова до МЗС, щоб висловити «офіційний протест після надзвичайно серйозних та образливих заяв ведучого Володимира Соловйова» на адресу прем’єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні.

Дипломат висловив голові уряду «всю свою солідарність та близькість».

Раніше стало відомо, що російський провладний телеведучий Володимир Соловйов у ефірі своєї програми «Повний контакт» зробив кілька образливих висловлювань на адресу Мелоні, назвавши її «фашисткою, ідіоткою, поганою жінкою».

Мелоні 15 квітня зустрілася в Римі з президентом України Володимиром Зеленським. Після зустрічі Зеленський повідомив, що команди двох країн пропрацюють деталі двосторонньої дронової угоди.