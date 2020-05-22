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22 травня 2020, Київ 12:08
Новини | Політика

Україна підписала меморандум у справі про захоплення Росією українських моряків для передачі в суд ООН

Буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ», що були раніше захоплені Росією

Заступник міністра закордонних справ України, агент України в справі про захоплення українських моряків і кораблів у Чорному морі у листопаді 2018 року Євгеній Єнін підписав меморандум України, який буде передано до Міжнародного трибуналу з морського права.

«Ми не хочемо помсти, ми хочемо справедливості. І я як міністр, команда Міністерства закордонних справ, уряду, Офісу президента, наші юридичні радники, Офіс генерального прокурора – всі, кожен орган, задіяний у цей процес, ми хочемо тільки одного – справедливості, й ми цієї справедливості домагатимемося всіма доступними для нас засобами, і безумовно, що Міжнародний трибунал з морського права – це один із таких засобів», – заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи підписання Єніним цього меморандуму.

Терміни подачі Україною відповідного меморандуму були встановлені наприкінці листопада 2019 року. Згідно з розкладом, МЗС має подати документ до 24 травня.

Раніше в МЗС України заявили, що українська сторона докладає зусиль для встановлення арбітражним судом порушення Росією Конвенції ООН з морського права під час захоплення та утримання українських військових суден «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу», а також 24 членів їх екіпажів. Моряків і кораблі Україні повернули восени 2019 року.

Водночас п’ятий президент України Петро Порошенко звинуватив Володимира Зеленського в бездіяльності в питанні гарантування свободи судноплавства в Азовському морі.

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