Порошенко звинуватив Зеленського в бездіяльності щодо свободи судноплавства в Азовському морі

П’ятий президент України Петро Порошенко звинуватив свого наступника на посаді Володимира Зеленського в бездіяльності в питанні гарантування свободи судноплавства в Азовському морі. Про це Порошенко заявив у зверненні з нагоди першої річниці попереднього рішення Міжнародного трибуналу з морського права на користь України у справі проти Російської Федерації.

«За рік після інавгурації президент не випустив ані пари з вуст про забезпечення свободи судноплавства в Азовському морі та Керченській протоці для українських суден. А тим більше – для військових кораблів України. І за рік жоден український катер там не проходив – ніби йдеться не про нашу протоку, а про якесь російське озеро», – сказав експрезидент.

Порошенко додав, що Міжнародний трибунал із морського права у Гамбурзі чітко став на сторону України в питанні про агресію і затримання військових кораблів та їхніх екіпажів у Керченській протоці у листопаді 2018 року.

«Рішення Трибуналу, оприлюднене 25 травня минулого року, заклало основу для притягнення Росії як країни-агресора до міжнародно-правової відповідальності. Але доведення справи до кінця лягає на плечі теперішньої влади. Лише після того, як у квітні ми звернули увагу на те, що вона не дуже переймається цим питанням, на Банковій та у МЗС нарешті почали щось робити», – твердить Порошенко.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 22 травня під час брифінгу планує підписати меморандум у справі про захоплення українських моряків і кораблів біля берегів Криму, а потім цей документ буде переданий до Міжнародного трибуналу з морського права ООН. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України.

Терміни подачі Україною відповідного меморандуму були встановлені наприкінці листопада 2019 року. Згідно з розкладом, МЗС має подати документ до 24 травня.

Раніше в МЗС України заявили, що українська сторона докладає зусиль для встановлення арбітражним судом порушення Росією Конвенції ООН з морського права під час захоплення та утримання українських військових суден «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу», а також 24 членів їх екіпажів. Моряків і кораблі Україні повернули восени 2019 року.