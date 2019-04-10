Мер Черкас обіцяє демонтувати борди із зображенням Путіна в місті

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко обіцяє демонтувати в місті передвиборні плакати чинного президента Петра Порошенка із зображенням президента Росії Володимира Путіна. Про це він написав 10 квітня у Facebook.

«Зараз у багатьох містах України розміщують борди одного із кандидатів в президенти із зображенням Путіна. Попереджаю власників рекламного бізнесу в Черкасах: у разі появи на ваших бордах зображення російського агресора, виконавчий комітет міської ради оперативно проголосує за демонтаж конструкції. Цей покидьок завдав стільки шкоди нашій Україні, що я вважаю аморальним поширювати подібні речі. Нам Путіна у місті не потрібно», – написав Бондаренко.

Напередодні користувачі соціальних мереж почали публікувати зображення передвиборчих білбордів із різних міст України, на яких написано «21 квітня. Вирішальний вибір» і розміщене фото президентів України і Росії, що дивляться один на одного.

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У виборчому штабі Петра Порошенка заявили, що такі агітаційні плакати є офіційним рекламним продуктом, сплаченим із виборчого фонду кандидата в президенти. «У Путіна, зрозуміло, згоди не питали», – повідомили у виборчій кампанії «Порошенко2019».

У статті 8 закону України «Про рекламу» йдеться, що «у рекламі забороняється вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без письмової згоди цієї особи».

Стаття 64 також вводить обмеження безпосередньо щодо ведення передвиборчої агітації. Вона забороняє участь у передвиборчій агітації «особам, які не є громадянами України».

У Кремлі заявили, що спокійно поставилися до Путіна на білбордах в Україні. «Ми вибираємо Путіна, ну а українці – побачимо», – сказав речник російського президента Дмитро Пєсков.