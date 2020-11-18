Мер Кременчука отримав позитивний тест на COVID-19

Мер Кременчука Віталій Малецький захворів на COVID-19. Про це він повідомив у фейсбуці.

«Маю сьогодні не дуже приємну новину: отримав позитивний тест на COVID-19. Перебуваю на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря. Зараз дуже напружений час, пов’язаний з підготовкою першої сесії Кременчуцької міської ради VIII скликання, але, на жаль, хвороба не запитує, коли приходить. Знаю, що хворіють ще декілька новообраних депутатів міської ради», – мовиться у повідомленні.

Малецький зазначив, що він працюватиме дистанційно, щоб сесія відбулася у запланований час.

За весь час пандемії в Україні захворіли 570 153 людини, одужали – 259 079. Померли від COVID-19 10 112 людей.