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Новини | Події

Мер латвійського міста Огре зазнав поранення під час обстрілу в Україні

Панорама столиці Латвії Риги, фото ілюстративне
Панорама столиці Латвії Риги, фото ілюстративне

Голова муніципальної ради латвійського міста Огре Еґілс Гельманіс зазнав поранення в Україні внаслідок російського обстрілу, повідомив латвійському громадському мовнику LSM.lv представник муніципалітету Патрікс Гріва.

Гріва також зазначив, що Гельманіс зараз перебуває у відрядженні, де разом з однодумцями доставляє необхідні транспортні засоби та іншу допомогу українським Збройним силам.

«Такі поїздки регулярно входять до порядку денного мера, навіть з 2022 року, з самого початку (повномасштабної) війни, кожні кілька місяців було пожертвувано та привезено значну кількість автомобілів, цього разу близько 20 машин», – сказав Гріва.

Згідно з інформацією, отриманою латвійським виданням із українських джерел, стан здоров’я Гельманіса стабільний.

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