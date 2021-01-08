Мер Лондона оголосив стан підвищеної небезпеки через поширення COVID-19

Мер Лондона Садік Хан 8 січня оголосив стан надзвичайної ситуації через стрімке поширення коронавірусної хвороби COVID-19 у столиції Великої Британії, яке ставить під загрозу спроможність медичної системи. Про це повідомила його пресслужба.

За повідомленням, це рішення Хан ухвалив після обговорення з очільниками Національної системи охорони здоров’я (NHS) у Лондоні, управління охорони здоров’я Англії та рятувальними службами столиці.

За даними лондонської влади, наразі в столичних лікарнях із COVID-19 перебуває 7 034 людей, що на 35% вище, ніж у піковий період пандемії в квітні 2020 року. До лікарень щодня доправляють 830 лондонців, тоді як до Різдва показник становив 500 людей.

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Лондонська служба швидкої допомоги, йдеться в повідомленні, щодня отримує до 8 тисяч звернень порівняно з 5,5 тисячі в звичайний завантажений день.

Садік Хан звернувся до прем’єр-міністра з листом від міської влади з проханням збільшити фінансову підтримки лондонцям, які змушені самоізолюватися та не можуть працювати.

«Ситуація в Лондоні критична, поширення вірусу вийшло з-під контролю... Наші героїчні лікарі, медсестри та персонал NHS роблять неймовірну роботу, але кількість випадків росте так швидко, що наші лікарні наражаються на ризик перенавантаження. Очевидна реальність така, що в нас можуть закінчитися ліжка для пацієнтів у наступну пару тижнів, якщо захворюваність суттєво не сповільниться», – йдеться в заяві мера.

Він закликав лондонців залишатися вдома і не виходити без нагальної потреби.

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Стан надзвичайної події (major incident), за визначенням лондонської влади, означає становище «виходить за межі звичайного ходу речей і може призвести до серйозних збитків, шкоди, погіршення або ризик для людського життя і благополуччя, критично важливих служб, довкілля або національної безпеки».

Раніше влада Лондона оголошувала цей режим після пожежі у вежі Гренфелл у червні 2017 року, терористичної атаки на Вестмінстерському та Лондонському мостах і аварію Кройдонського трамвая в листопаді 2016-го.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон ввечері 4 січня оголосив про запровадження національного локдауну в Англії. Він закликав громадян лишатися вдома, як це було під час першого локдауну у березні минулого року.