У Комітеті ВР з питань зовнішньої політики озвучили оцінку готовності членства України в НАТО

Україна вже готова стати членом НАТО, однак повинна переконати у цій готовності інші держави, заявив голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок».

«Я вважаю, що ми вже зробили і робимо достатньо для того, щоб стати повноправним членом НАТО. Тому що фактично ми захищаємо країни НАТО. Але тут питання, скоріше, психологічне. Питання в тому, щоб переконати наших союзників, партнерів, держави-члени НАТО в тому, що Україна заслуговує на те, щоб стати повноправним членом НАТО якомога скоріше», – сказав Мережко.

Він назвав хибним підхід деяких країн, які намагаються відкласти питання членства Україну НАТО на період після закінчення війни. І вважає, що для України є більш реальним отримати запрошення до Альянсу на наступному саміті у Вашингтоні.

Про те, що Україна отримає запрошення у НАТО на наступному саміті альянсу, який запланований у 2024 році у Вашингтоні, заявив напередодні також радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

НАТО, згідно з підсумковим комюніке, яке було ухвалене на нинішньому саміті у Вільнюсі, буде готове запросити Україну до вступу, коли «члени Альянсу погодяться, а умови будуть виконані».