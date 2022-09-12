Осінь у Києві почалася на 2 тижні раніше, ніж зазвичай – обсерваторія Срезневського

Метеорологічне літо в Києві завершилося раніше, ніж зазвичай, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського 12 вересня на основі своїх спостережень.

«2 вересня до Києва завітала метеорологічна осінь, яка розпочалась на два тижні раніше за кліматичну норму. Середньодобова температура повітря цього дня знизилась нижче +15 градусів і дорівнювала +14,9°С. Найраніше метеорологічна осінь до Києва завітала у 1993 році – 25 серпня, а найпізніше – 15 жовтня у 2020 році», – повідомляє обсерваторія.

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За спостереженням, метеорологічне літо в 2022 році почалося 25 травня й завершилося 1 вересня, відтак тривало 100 днів.

За даними ЦГО, найдовшим літо було в 2012 році – 166 днів, найкоротшим у 1990-му – 88 днів.

На 13 вересня Український гідрометеорологічний центр прогнозує в столиці 12-14 градусів тепла і дощ.

Про перші заморозки в Україні у цьому сезоні ДСНС попередило 5 вересня.